Единственный российский авианосец захотели пустить на металлолом

«Известия»: Авианосец «Адмирал Кузнецов» могут пустить на металолом

Министерство обороны может отказаться от восстановления последнего российского авианосца «Адмирал Кузнецов» и пустить его на металлолом. Об этом пишут «Известия».

Издание выяснило, что сейчас на тяжелом авианесущем крейсере, являющимся флагманом Военно-морского флота России и Северного флота, приостановлены все работы по ремонту и модернизации. Корабль находится на ремонте с 2017 года, при этом в ходе ремонта затонул самый большой в РФ плавучий док, а на авианосце произошел крупный пожар.

Опрошенные изданием эксперты разделились во мнениях касательно целесообразности возвращения «Адмирала Кузнецова» в строй. Один говорят, что и сам авианосец физически и морально устарел, и современные военные доктрины не предполагают использование кораблей такого класса при развитии беспилотной авиации. Другие же утверждают, что без авиационного прикрытия в дальних походах не обойтись, а развивающиеся в военном плане Индия и Китай от авианосцев не отказываются.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» ввели в эксплуатацию в 1991 году. В авиакрыло корабля могут входить палубные истребители МиГ-29К и Су-33, а также противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Кроме того, корабль нес тяжелые противокорабельные ракеты «Гранит», благодаря чему он формально не являлся авианосцем и не подпадал под действие конвенции Монтрё о статусе черноморских проливов.

В 2011 году Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США https://lenta.ru/news/2024/10/11/ne-potomu-chto-boyalis-rossiyskoy-moschi-v-ssha-raskryli-istinnuyu-prichinu-slezhki-za-avianostsem-admiral-kuznetsov/ за авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Причиной этого были опасения, что корабль может затонуть в любой момент. Американским морякам было предписано в таком случае прийти на помощь.