Флот США следил за «Адмиралом Кузнецовым». Американские военные переживали, что российский корабль может затонуть

TNI: ВМС США следили за авианосцем РФ «Адмирал Кузнецов», желая ему помочь

Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США в 2011 году следил за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, потому что переживал, что корабль начнет тонуть. Такую причину раскрыл обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Автор отметил, что авианесущий крейсер является символом «стремления России сравняться с американской военно-морской мощью». Во время развертывания в Средиземном море ВМС США действительно внимательно следили за авианосцем.

Не потому, что американцы, как в славные дни холодной войны, боялись мощи российских военных. Напротив, потому что американцы были убеждены, что военный корабль может затонуть в любой момент. Шестому флоту было приказано отслеживать авианосец и быть готовым оказать помощь, если корабль в конечном итоге затонет Брэндон Вайхерт обозреватель The National Interest

В итоге авианосец покинул зону действия Шестого флота ВМС США и вернулся в порт.

В России допустили модернизацию вооружения «Адмирала Кузнецова»

Как рассказал в марте бывший заместитель начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев, ракетное вооружение тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» могут модернизировать. «Скорее всего, будут модернизированы системы наблюдения, управления авиацией, комплексы самообороны и электроэнергетика. По всей видимости, не будет демонтирован ударный ракетный комплекс в пользу палубной авиации», — заметил он.

Фото: mod_russia / Globallookpress.com

Между тем «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны писали, что для тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начали формировать летный состав полков. Уточнялось, что тренировки летного костяка проводятся над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В США оценили боеспособность «Адмирала Кузнецова»

Обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками отмечал, что находящийся на ремонте тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» теоретически является боеспособным кораблем. В публикации он рассказал о 22 авианосцах, которыми располагают 13 стран. Среди них оказался и российский «Адмирал Кузнецов».

Обозреватель назвал корабль символом возрождения России. По его оценке, авианосец водоизмещением 58 тонн способен переносить до 24 истребителей Су-33 и МиГ-29К, а также шесть вертолетов. «Однако корабль старый и пострадал от пренебрежения и чистого невезения», — указал Мизоками.

Между тем обозреватель 19FortyFive Питер Сичиу выразил мнение, что России «не нужны» авианосцы, поскольку она является сухопутной державой, у которой практически нет заграничных портов. «Россия может захотеть проецировать мощь по всему миру, но авианосец все равно будет плохим способом сделать это», — высказался он.