В США объяснили «ненужность» авианосцев России

19FortyFive: России «не нужны» авианосцы

России «не нужны» авианосцы, поскольку она является сухопутной державой, у которой практически нет заграничных портов. Ненужность стране подобных кораблей объяснил обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сичиу.

По его мнению, Мурманск и Владивосток плохо подходят для роли портовых городов, к которым может быть приписан авианосец. «Санкт-Петербург и даже Калининград в Балтийском море фактически окружены государствами-членами НАТО и в случае войны подверглись бы немедленному нападению», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что размещение авианосцев в Черном море не имеет смысла, так как Турция может заблокировать Босфорский пролив. «Россия может захотеть проецировать мощь по всему миру, но авианосец все равно будет плохим способом сделать это. Москва это прекрасно знает», — заключает Сичиу.

В марте издание Times со ссылкой на источники сообщило, что стоимость ремонта крупнейшего корабля Королевских военно-морских сил Великобритании — авианосца Prince of Wales — выросла в семь раз, а ситуация вокруг корабля является «национальным позором».

В том же месяце единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» — покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске.