Стала известна настоящая причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»

TNI: ВМС США следили за авианосцем «Адмирал Кузнецов», готовясь ему помочь

Настоящей причиной того, что в 2011 году шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США следил за авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, являлись опасения по поводу того, что российский корабль может начать тонуть. Об этом стало известно обозревателю американского журнала The National Interest (TNI) Брэндону Вайхерту.

«Это было не потому, что американцы, как в славные дни холодной войны, боялись доблести российских военных. Наоборот, это было потому, что американцы были убеждены, что военный корабль может затонуть в любой момент. Шестому флоту было приказано отслеживать авианосец и быть готовым оказать помощь, если корабль в конечном итоге затонет», — заявил автор.

В июле газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России рассказала, что для тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начали формировать летный состав полков.

В июле 2023-го ТАСС со ссылкой на собственный источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что отремонтированный и модернизированный «Адмирал Кузнецов» может быть передан Военно-морскому флоту России уже в конце 2024 года.