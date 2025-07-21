Учительница совратила 11-летнего школьника и спустя два года родила от него ребенка

Появились подробности дела учительницы из США, родившей от 13-летнего школьника

В деле учительницы-насильницы Лоры Кэрон из штата Нью-Джерси, США, появились новые подробности. Об этом пишет People.

Женщина попала под следствие в 2024 году. Тогда стало известно, что в 2019 году она родила от 13-летнего школьника. По новым данным, она совратила его еще в 11-летнем возрасте. Как выяснило следствие, сначала женщина подружилась с матерью будущей жертвы. Она сказала ей, что при необходимости может присматривать за мальчиком и его сестрой, и те стали оставаться у нее на ночь.

Сестра школьника рассказала, что Кэрон часто заходила в ванную комнату, когда он мылся, и закрывала дверь на замок. Один раз девочка видела, как учительница и мальчик вышли из ванной вместе в одних полотенцах. Оказалось, что сестра знала о ребенке школьника. Тот рассказал ей обо всем в переписке, но просил хранить секрет, чтобы у Кэрон не было неприятностей.

В июне женщине предъявили обвинения в сексуальном насилии. Она не признала вину. Суд продолжается.

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико школьную учительницу арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации двух несовершеннолетних. По версии следствия, с декабря 2023 года она заставляла мальчиков 15 и 17 лет заниматься проституцией.