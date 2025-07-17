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00:59, 17 июля 2025Из жизни

Учительница заставила 15-летнего подростка заниматься проституцией

В Пуэрто-Рико школьную учительницу арестовали за торговлю людьми
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Homeland Security Investigations San Juan

В Пуэрто-Рико школьную учительницу арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации двух несовершеннолетних. Об этом сообщает издание People.

42-летней учительнице Лизамари Риверу-Гарсию, которая вела уроки о религии, вменяют четыре статьи, связанные с торговлей людьми и принуждением к сексуальным действиям. По делу проходят двое потерпевших — подростки 15 и 17 лет.

По версии следствия, с декабря 2023 года Ривера-Гарсия заставляла своих жертв заниматься проституцией. В одном случае это продолжалось до октября 2024 года, в другом — до ноября 2024 года.

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Если суд признает ее виновной по всем пунктам, женщине грозит лишение свободы на срок до 50 лет.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина учительницу уличили в многолетней связи со школьником. По данным полиции, они занимались сексом в отеле и на парковке.

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