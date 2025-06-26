Учительница родила ребенка от 13-летнего школьника

Учительнице, совратившей 13-летнего школьника, предъявлены обвинения

В США предъявлены обвинения учительнице, которая родила ребенка от 13-летнего школьника. Об этом сообщает издание New York Post.

По версии следствия, в 2019 году 28-летняя Лора Кэрон, в то время преподававшая в начальной школе, совратила 13-летнего мальчика и зачала с ним ребенка. Пара держала его происхождение в тайне. В декабре 2024 года отец пострадавшего увидел фотографию пятилетней дочери Кэрон и заметил, что она похожа на его сына. Он тут же обратился в полицию.

Женщине были предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами, сексуальном насилии без отягчающих обстоятельств, а также в создании угрозы благополучию ребенка. Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по первому обвинению и от пяти до 10 лет — по второму и третьем.

Ранее сообщалось, что пострадавший, которому уже 19 лет, попросил не сажать Кэрон в тюрьму. По его словам, никакого насилия не было, и инициатором отношений был он. В проблемах учительницы он винит своего отца.

