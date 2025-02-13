Подросток зачал ребенка с учительницей и попросил не сажать ее в тюрьму

Daily Mail: В США учительница забеременела от 13-летнего мальчика

В штате Нью-Джерси, США, подросток вступился за учительницу, которая забеременела от него шесть лет назад, и попросил не сажать ее в тюрьму. Об этом пишет Daily Mail.

В 2019 году Лора Кэрон, которой тогда было 28 лет, совратила 13-летнего мальчика. Она работала преподавателем в начальной школе и тренером по баскетболу. Родители подростка знали ее, потому что раньше она тренировала их дочь, и доверяли ей. Так, они разрешали своим детям оставаться у Кэрон на ночь. Считается, что в одну из таких ночей учительница и подросток и зачали ребенка.

Пара держала происхождение ребенка в тайне. Неладное заподозрил отец подростка. В декабре 2024 года он увидел фотографию пятилетней дочери Кэрон и заметил, что она похожа на его сына. Мужчина тут же обратился в полицию, требуя наказания для учительницы. Она ожидает суда.

Сейчас предполагаемой жертве уже 19 лет. Юноша заявил, что Кэрон никогда не насиловала его и не манипулировала им, а инициатором их отношений был именно он. Он отметил, что ему невыносимо смотреть на то, как Кэрон обвиняют в сексуальном насилии над ним. «Я люблю ее всем сердцем», — заявил он. Кроме того, юноша признался, что винит в проблемах Кэрон своего отца.

Хотя семья юноши и он сам уверены в отцовстве дочери Кэрон, их кровная связь пока не доказана. Результаты ДНК-теста на их родство будут известны только через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что учительница христианской школы из канадского города Оттава, провинция Онтарио, призналась, что совратила двух 17-летних школьников и занялась с ними сексом у себя дома. На тот момент женщине было 40 лет, из которых 20 она проработала в школе.