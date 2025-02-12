Учительница призналась в групповом сексе с двумя школьниками

Ottawa Citizen: в Канаде учительница призналась, что совратила двух учеников

Учительница христианской школы из канадского города Оттава, провинция Онтарио, призналась, что совратила двух 17-летних школьников и занялась с ними сексом у себя дома. Об этом сообщает Ottawa Citizen.

Расследование в отношении Шеннон Мари Куинн началось летом 2023 года, когда у полиции появилась информация, что она вовлечена в сексуальные отношения со старшеклассником. На тот момент женщине было 40 лет из которых 20 она проработала в школе. До конца января 2025 года информация о ее преступлениях не распространялась следствием.

Теперь стало известно, что Куинн завела с 17-летним учеником приятельские отношения, которые быстро переросли во флирт. В итоге она пригласила его домой и занялась с ним сексом. Позже женщина снова пригласила ученика к себе, а затем к ним присоединился его приятель. Куинн отвела юношей в спальню и занялась с ними групповым сексом. Через некоторое время она опять встретилась с первым учеником и занялась с ним сексом в своем автомобиле.

После этого юноша перестал отвечать на сообщения Куинн в социальной сети, а через месяц ее арестовали. Приговор женщине будет вынесен в марте. Какое наказание ей может грозить, не сообщается.

Ранее в США к четырем годам тюрьмы приговорили учительницу, которая совратила ученика. В ходе следствия стало известно, что женщина дала подопечному наркотики.

