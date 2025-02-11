Учительница дала 16-летнему школьнику наркотики и изнасиловала его

В США учительница из Колорадо совратила школьника и получила 4 года тюрьмы

В США к четырем годам тюрьмы приговорили учительницу, которая совратила ученика. Об этом сообщает CBS News.

За решеткой оказалась 28-летняя Имеджин Кей Эвер из города Лейквуд, штат Колорадо. Расследование против женщины началось в ноябре 2023 года после того, как 16-летний пострадавший оставил некие заметки о ее поведении в домашнем задании. Эти записи получил другой учитель и обратился в администрацию.

В ходе следствия выяснилось, Эвер устроилась в школу, где учился подросток, в августа 2023 года и сразу же стала оказывать ему знаки внимания. Детективы обнаружили переписку между учеником и учительницей, которая составляет «тысячи и тысячи сообщений». Известно, что Эвер не только насиловала школьника, но и дала ему наркотики, а также вовлекла его в некие преступления, связанные с запрещенными веществами. Кроме того, она просила, чтобы школьник приносил пистолет на их свидания, и требовала, чтобы он «выстрелил в ногу другому сотруднику школы».

В ноябре 2024 года Эвер признала себя виновной в изнасиловании ребенка и содействии преступлению, совершенном несовершеннолетним. По условиям сделки о признании вины, с нее сняли еще три тяжких обвинения. В итоге Эвер приговорили к четырем годам заключения. Кроме того, после освобождения она как минимум 10 лет будет находиться на испытательном сроке, который может быть продлен на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния 35-летняя учительница признала себя виновной в совращении 11-летнего и 12-летнего мальчиков. До этого ее признавали одним из пяти лучших преподавателей округа.

