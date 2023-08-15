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07:00, 15 августа 2023Из жизни

40-летняя учительница христианской школы попала под суд за секс с подростком

Учительница католической школы из Канады попала под суд за секс с подростком

Фото: Blair Gable / Reuters

В Канаде под суд за секс с подростком попала учительница одной из христианских школ города Оттава, провинция Онтарио. Об этом сообщает CTV News.

Обвинения по пяти пунктам статьи о сексуальном насилии и эксплуатации несовершеннолетнего было предъявлено 40-летней Шеннон Мари Куинн. Известно, что женщина находилась в реестре Католического школьного совета Оттавы и преподавала в школе святого Франциска Ксаверия.

Расследование против Куинн началось в июле, так как у правоохранителей появились сведения, что она была вовлечена в сексуальные отношения с одним из старшеклассников. По версии следствия, преступления были совершены в период с марта по май. Представители отдела полиции по борьбе с насилием против малолетних пока не раскрыли подробностей дела, однако «опасаются, что среди учеников школы могут быть и другие пострадавшие».

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В данный момент Куинн находится под стражей и сотрудничает со следствием. Женщину отправили в неоплачиваемый отпуск до окончания следствия. Она должна будет предстать перед судом в пятницу, чтобы выслушать официальные обвинения.

Ранее сообщалось, что 34-летняя учительница из Канады попала под суд за секс с двумя школьниками. Преступления были совершены в 2016 году.

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    Никита Савин
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