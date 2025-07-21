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14:50, 21 июля 2025Мир

В Бангладеш военный самолет упал на колледж

PA: В Бангладеш 28 человек пострадали при падении самолета ВВС на колледж
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shadman Samee / Wikimedia

В Бангладеш 28 человек пострадали при падении учебного самолета F-7 BGI военно-воздушных сил (ВВС) страны на здание колледжа в столице республики Дакке. Об этом сообщает Prothom Alo (PA).

Как отмечает издание, на месте происшествия ведутся спасательные работы. Пострадавших доставляют в национальный институт ожогов и пластической хирургии при медицинском колледже Дакки.

На данный момент в больницу поступили не менее 28 человек, большинство из которых студенты. При этом как минимум один пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

По данным межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), причина падения учебного военного самолета пока неизвестна.

Ранее на севере Индии потерпел крушение вертолет с индуистскими паломниками. Все находившиеся на борту — шесть взрослых и один ребенок — ушли из жизни.

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