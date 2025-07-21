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17:48, 21 июля 2025Моя страна

В Екатеринбурге исполнили мечту победившего рак школьника

KP.RU: Победившему рак школьнику и его матери оплатили поездку на Алтай
Алина Черненко

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге исполнили мечту 16-летнего школьника, победившего онкологию. Об этом сообщает KP.RU.

В 2025 году Максим Губаев, у которого в возрасте четырех лет обнаружили опухоль головного мозга, принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». В своей заявке он написал, что мечтает побывать на Алтае. Благотворительный фонд РМК исполнил желание подростка и оплатил поездку для него и его матери Татьяны.

По данным издания, россияне провели в путешествии пять дней. Они посетили главные достопримечательности Алтая, сплавлялись по рекам, поднимались в горы и любовались сказочными видами.

Максим признался, что поездка превзошла все его ожидания, несмотря на то, что он много читал и слышал о местной природе. «Увидеть вживую сочетание зеленых гор с заснеженными вершинами, цветочные поляны, реки — это что-то невероятное!» — восхитился школьник.

Ранее в Москве профессиональные спортсмены, присоединившиеся к проекту «Давай дружить!», исполнили мечту воспитанницы центра для детей-сирот. 17-летняя Маргарита побывала на тренировке с опытными фигуристами и хоккеистами на катке Дворца пионеров.

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