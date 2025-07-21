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14:26, 21 июля 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о сложном периоде в отношениях между Москвой и Баку

Песков: В отношениях России и Азербайджана настал сложный период
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В отношениях России и Азербайджана настал сложный период. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас — один из таких периодов», — уточнил официальный представитель Кремля.

Песков вместе с тем выразил надежду, что данный период отношений между Москвой и Баку пройдет.

В Кремле также прокомментировали намерение Баку подать в суд против России из-за крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Казахстане. По словам Пескова, Москва будет ожидать официальных вердиктов.

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