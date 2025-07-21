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00:48, 21 июля 2025Путешествия

В подмосковном аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Раменское ввели временные ограничения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Временные ограничения ввели на прием и выпуск самолетов ввели в подмосковном аэропорту Раменское. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Днем 20 июля режим ограничения полетов вводился в трех столичных аэропортах: Внуково, Шереметьево и Домодедово. По словам представителя Росавиации, ограничения введены «по согласованию с соответствующими органами».

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