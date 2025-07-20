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23:10, 20 июля 2025Путешествия

В Шереметьево ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ограничения на полеты воздушных судов введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал Кореняко.

Представитель Росавиации отметил, что данная мера принята для обеспечения безопасности.

Днем 20 июля режим ограничения полетов вводился в трех столичных аэропортах: Внуково, Шереметьево и Домодедово. По словам представителя Росавиации, ограничения введены «по согласованию с соответствующими органами».

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