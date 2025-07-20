Три московских аэропорта ввели режим ограничения полетов

Спикер ФАВТ Кореняко: Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели режим ограничений на полеты. Об этом сообщил в Telegram спикер Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко.

По словам представителя службы, ограничения введены «по согласованию с соответствующими органами».

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов Артем Кореняко

Ранее сообщалось, что беспилотники вновь попытались атаковать Московский регион.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что дроны в сторону столицы запускали с приграничных российских территорий, а не с Украины.