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16:13, 20 июля 2025Путешествия

Три московских аэропорта ввели режим ограничения полетов

Спикер ФАВТ Кореняко: Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели режим ограничений на полеты. Об этом сообщил в Telegram спикер Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко.

По словам представителя службы, ограничения введены «по согласованию с соответствующими органами».

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов

Артем Кореняко

Ранее сообщалось, что беспилотники вновь попытались атаковать Московский регион.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что дроны в сторону столицы запускали с приграничных российских территорий, а не с Украины.

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