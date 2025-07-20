Российский генерал высказался о месте запуска летевших к Москве беспилотников

Генерал Попов: Дроны в сторону Москвы могли запустить с приграничных территорий

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов высказался о месте запуска летевших к Москве беспилотников. Его комментарий приводит aif.ru.

Он предположил, что дроны в сторону столицы запускали с приграничных российских территорий, а не с Украины. Подобные беспилотники самолетного типа могут преодолевать расстояние 150-300 километров, отметил Попов.

«Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий. Человек, запустивший беспилотник, мог проникнуть на территорию России давно, добросовестно проживать, а потом по команде запустить», — заявил собеседник издания.

Ранее 20 июля сообщалось, что ВСУ продолжают попытки нанести удары по Москве, начатые еще 19 июля. С вечера на подлете к городу был сбит 21 дрон.