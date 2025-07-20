Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:57, 20 июля 2025Россия

Российский генерал высказался о месте запуска летевших к Москве беспилотников

Генерал Попов: Дроны в сторону Москвы могли запустить с приграничных территорий
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов высказался о месте запуска летевших к Москве беспилотников. Его комментарий приводит aif.ru.

Он предположил, что дроны в сторону столицы запускали с приграничных российских территорий, а не с Украины. Подобные беспилотники самолетного типа могут преодолевать расстояние 150-300 километров, отметил Попов.

«Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий. Человек, запустивший беспилотник, мог проникнуть на территорию России давно, добросовестно проживать, а потом по команде запустить», — заявил собеседник издания.

Ранее 20 июля сообщалось, что ВСУ продолжают попытки нанести удары по Москве, начатые еще 19 июля. С вечера на подлете к городу был сбит 21 дрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска подошли к одному из крупнейших угольных предприятий Украины

    Зеленский заявил о намерении бить вглубь России

    Стало известно о нападении дикого животного на детей в российском лагере

    Российский генерал высказался о месте запуска летевших к Москве беспилотников

    Такер Карлсон похвалил Путина

    Туристам посоветовали изучить альтернативные маршруты в Крым из-за пробки

    Россиянка получила ранение при взрыве дрона ВСУ

    Появились кадры c горящего в Индонезии пассажирского парома

    Готовых заплатить ради поступления на бюджет абитуриентов предупредили о мошенниках

    Футболисты «Динамо» вернутся в Махачкалу разными рейсами из-за атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости