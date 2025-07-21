В России стало известно о новом угрожающем урожаю вредителе

В Минсельхозе РФ рассказали о вредящем урожаю красноголовом клопе

Значительную часть урожая в ряде регионов центральной России и Поволжья повредил новый для страны вид вредителей — красноголовый клоп. Об этом со ссылкой на директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова пишет РИА Новости.

По словам чиновника, появление в РФ такого клопа связано в том числе с влажной и теплой погодой, хотя «ни в прогнозах, ни в каких-то научных исследованиях» его появление «не предполагалось».

Среди причин столь неприятной ситуации присутствует глобальное изменение климата, стало известно из выступления Некрасова на круглом столе «Пестициды и экология: как обеспечить безопасность», состоявшемся в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области явившиеся из-за рубежа в большом количестве сайгаки вытаптывают посевы, уничтожают пастбища и вытесняют скот с водопоев. На фоне того, что регулировать популяцию этих парнокопытных млекопитающих из подсемейства настоящих антилоп нельзя по причине их краснокнижного статуса, местным фермерам понадобилась помощь властей.