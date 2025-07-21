Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:29, 21 июля 2025Экономика

В России стало известно о новом угрожающем урожаю вредителе

В Минсельхозе РФ рассказали о вредящем урожаю красноголовом клопе
Дмитрий Воронин

Фото: Oleksii Synelnykov / Shutterstock / Fotodom

Значительную часть урожая в ряде регионов центральной России и Поволжья повредил новый для страны вид вредителей — красноголовый клоп. Об этом со ссылкой на директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова пишет РИА Новости.

По словам чиновника, появление в РФ такого клопа связано в том числе с влажной и теплой погодой, хотя «ни в прогнозах, ни в каких-то научных исследованиях» его появление «не предполагалось».

Среди причин столь неприятной ситуации присутствует глобальное изменение климата, стало известно из выступления Некрасова на круглом столе «Пестициды и экология: как обеспечить безопасность», состоявшемся в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области явившиеся из-за рубежа в большом количестве сайгаки вытаптывают посевы, уничтожают пастбища и вытесняют скот с водопоев. На фоне того, что регулировать популяцию этих парнокопытных млекопитающих из подсемейства настоящих антилоп нельзя по причине их краснокнижного статуса, местным фермерам понадобилась помощь властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обозначил минимальный показатель деторождения на каждую россиянку

    Глава Пентагон отказался от онлайн-встречи «Рамштайна»

    США захотели привлечь власти Сирии к ответственности

    Шмыгаль рассказал о многомиллиардном разрыве в военном бюджете Украины

    Путин присвоил почетное наименование двум воюющим в зоне СВО соединениям

    В Москве затопило элитный ЖК с квартирами от 400 миллионов рублей

    Мать покалеченной в Дубае модели рассказала о перенесенных операциях дочери

    Осужденному бывшему замминистра обороны России подготовили новые обвинения

    Киркоров пожаловался на отсутствие смысла в новых песнях

    В Бангладеш военный самолет упал на колледж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости