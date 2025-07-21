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17:44, 21 июля 2025Россия

В России захотели ввести новые меры поддержки бойцов СВО для их адаптации к мирной жизни

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном втором образовании для участников СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России захотели ввести новые меры поддержки бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине для их адаптации к мирной жизни. Такой законопроект внесли в Госдуму, передает ТАСС.

Речь идет о бесплатном втором профобразовании для участников спецоперации. Предполагается, что это поможет им адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы.

«Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов и подчеркивает признание заслуг наших защитников, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране», — отметил один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Ранее сообщалось, что с СВО вернулись 137 тысяч российских военнослужащих. По данным замминистра труда и соцзащиты Ольги Баталиной, более 48 тысяч из них нашли работу. При этом она подчеркнула, что не все пока к этому готовы.

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