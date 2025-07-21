В российском городе предотвратили атаку 80 дронов

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за подготовку атаки 80 дронов на город

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, готовившего атаку 80 дронов на город. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который работал на украинские спецслужбы. Он собирал и передавал информацию об оборонно-промышленных объектах города. В ходе оперативного эксперимента ему были переданы фальшивые документы, которые после ознакомления уничтожили. Эти действия предотвратили атаку 80 дронов на город.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин заработал за сотрудничество с ГУР Украины пять тысяч рублей и срок.