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11:40, 21 июля 2025Силовые структуры

В российском городе предотвратили атаку 80 дронов

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за подготовку атаки 80 дронов на город
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, готовившего атаку 80 дронов на город. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который работал на украинские спецслужбы. Он собирал и передавал информацию об оборонно-промышленных объектах города. В ходе оперативного эксперимента ему были переданы фальшивые документы, которые после ознакомления уничтожили. Эти действия предотвратили атаку 80 дронов на город.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин заработал за сотрудничество с ГУР Украины пять тысяч рублей и срок.

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