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04:43, 21 июля 2025Мир

В Турции дали последний шанс Зеленскому

dikGAZETE: Новый раунд переговоров в Стамбуле будет последним шансом для Киева
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новый раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для Киева и его западных сторонников, чтобы договориться с российской стороной. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.

Уточняется, что Россия предоставила как западным странам, так и Украине множество возможностей для переговоров. Однако в последнее время ни один западный лидер, за исключением президента США Дональда Трампа, не подходил к этому вопросу положительно.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов.

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