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10:11, 21 июля 2025Силовые структуры

Завербованный обещанием выезда во Францию россиянин попался на госизмене

В Рязани ФСБ задержала уроженца Молдавии, заподозренного в госизмене
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Рязани ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА новости.

По данным следствия, проживавший в Рязани уроженец Молдавии передавал украинской разведке данные о предприятии оборонно-промышленного комплекса и одном из подразделений российских вооруженных сил. Взамен завербованному мужчине обещали оказать содействие в выезде во Францию.

В дальнейшем подозреваемый собирался вступить в одно из запрещенных в России вооруженных формирований и в его рядах участвовать в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее в Крыму задержали готовившего теракт агента украинских спецслужб.

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