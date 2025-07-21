Завербованный обещанием выезда во Францию россиянин попался на госизмене

В Рязани ФСБ задержала уроженца Молдавии, заподозренного в госизмене

В Рязани ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА новости.

По данным следствия, проживавший в Рязани уроженец Молдавии передавал украинской разведке данные о предприятии оборонно-промышленного комплекса и одном из подразделений российских вооруженных сил. Взамен завербованному мужчине обещали оказать содействие в выезде во Францию.

В дальнейшем подозреваемый собирался вступить в одно из запрещенных в России вооруженных формирований и в его рядах участвовать в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее в Крыму задержали готовившего теракт агента украинских спецслужб.