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20:00, 21 июля 2025Мир

Зеленскому предрекли надвигающуюся катастрофу

Дизен: Зеленского ждет катастрофа, поскольку СМИ начали негативно говорить о нем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского ждет катастрофа, поскольку западные СМИ уже начали негативно говорить о нем. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«С образом Зеленского как еще одного Черчилля покончено, и в СМИ появилось критическое освещение событий, которое ранее назвали бы "российской пропагандой". Надвигающаяся катастрофа очевидна, и общественность готовят к изменению информационной повестки», — говорится в публикации.

В качестве примера эксперт привел статью издания Daily Mail, где рассказывается, что украинские военные отправили неопытного 20-летнего британца Колби Долмана на заведомо невыполнимую миссию, а затем оставили его тело гнить.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что экс-главком Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского. По его данным, это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.

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