Звезда группы The Hatters разбился в ДТП вместе с женой. Что известно о трагедии?

The Hatters назвали близким другом погибшего в ДТП экс-тромбониста группы Рулева

Известный тромбонист Вадим Рулев разбился в ДТП в Ленинградской области. 35-летний музыкант и его 33-летняя супруга Екатерина скончались на месте.

Музыкант известен по выступлениям в составе группы The Hatters, в которую он входил на протяжении четырех лет до 2020 года. Популярный коллектив, который называет свою музыку «русско-цыганским уличным алко-хардкором», прокомментировал гибель бывшего коллеги.

Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое Группа The Hatters

Вадим Рулев на мотоцикле вылетел на встречную полосу во время поездки к родителям

Автокатастрофа произошла 20 июля. Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле BMW на участке трассы между поселком Зверево и Малиновкой во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительным данным, музыкант на скорости вылетел на встречную полосу, после чего произошло столкновение с автомобилем Range Rover. Рулев и его супруга скончались еще до приезда скорой.

Отец музыканта Константин сообщил, что сын торопился в гости к родителям, чтобы вместе «душевно посидеть и попеть песни» в теплом семейном кругу.

Группа The Hatters выразила соболезнования родным музыканта

Музыканты группы The Hatters, в состав которой Рулев входил с 2016-го по 2020 годы, выразили свои соболезнования в связи с трагедией и назвали его «близким другом» всех участников коллектива. Заявление о гибели своего бывшего тромбониста музыканты опубликовали в Telegram-канале.

Фото: @vadim_rulman

Отец Рулева Константин раскрыл некоторые подробности будущей траурной церемонии. По его словам, его сын «был одним целым» со своей женой Екатериной. «Они одна семья, похоронят их рядом. Когда, пока не знаем. Надо все оформить», — добавил он.

Вадим с женой. Фото: @vadim_rulman

Мать артиста Светлана рассказала, что незадолго до катастрофы пара посещала соревнования по велотриалу под Выборгом.

После ухода из The Hatters Рулев выступал в симфоническом оркестре

В The Hatters Рулев попал в 2016 году, когда коллектив Юрия Музыченко обрел первую популярность. Как отмечали сами музыканты, атмосфера в группе всегда была семейной и теплой. За четыре года в составе The Hatters Вадим принял участие в записи их самых известных альбомов и синглов — «Полная шляпа», Russian Style и других релизов, ставших вирусными в социальных сетях.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В 2020 году Вадим покинул группу и присоединился к Ярославскому академическому губернаторскому симфоническому оркестру. Его ближайшее выступление было запланировано на 16 августа 2025 года.