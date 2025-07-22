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02:06, 22 июля 2025Экономика

Российские карты UnionPay отключили в странах ЕС

Российские карты UnionPay Россельхозбанка отключили на территории Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Карты UnionPay, которые выпускаются Россельхозбанком, перестали работать на территории Евросоюза (ЕС) с 20 июля. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на клиентов банка, находящихся за границей.

«С 20 июля в странах Евросоюза наблюдаются временные ограничения на проведение операций по картам», — ответили в службе поддержки финансового учреждения.

Карты не работают в Австрии, Бельгии, Польше, Португалии, Болгарии, Венгрии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Германии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, а также Мальты, Нидерландов, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

Ранее сразу в десяти странах перестали принимать карты UnionPay от Газпромбанка.

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