Блогер побывал в Абхазии и описал отношение к русским фразой «наши деньги там ждут»

Российский тревел-блогер побывал в Абхазии и описал отношение местных жителей к русским туристам фразой «наши деньги там ждут». Об этом он рассказал в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, Абхазия может разочаровать тех, кто считает эту страну уютным и душевным местом. «Я побывал в Гагре, Пицунде, Новом Афоне и Сухуме, и, честно, вернулся с неоднозначными впечатлениями. Сервис по-прежнему хромает только теперь за это приходится платить больше денег», — объяснил он.

Более того, местные порой смотрят на туристов так, будто они им что-то должны, заметил блогер. «Но нас там однозначно ждут, несмотря на неумные высказывания некоторых. Наши деньги ждут уж точно», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Бангкоке и описал исторический центр тайской столицы фразой «нищета за немалые деньги». Он пожаловался, что вода в городских каналах смердит из-за помоев.

