Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:08, 22 июля 2025Путешествия

Блогер побывал в Абхазии и описал отношение к русским фразой «наши деньги там ждут»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Российский тревел-блогер побывал в Абхазии и описал отношение местных жителей к русским туристам фразой «наши деньги там ждут». Об этом он рассказал в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, Абхазия может разочаровать тех, кто считает эту страну уютным и душевным местом. «Я побывал в Гагре, Пицунде, Новом Афоне и Сухуме, и, честно, вернулся с неоднозначными впечатлениями. Сервис по-прежнему хромает только теперь за это приходится платить больше денег», — объяснил он.

Более того, местные порой смотрят на туристов так, будто они им что-то должны, заметил блогер. «Но нас там однозначно ждут, несмотря на неумные высказывания некоторых. Наши деньги ждут уж точно», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Бангкоке и описал исторический центр тайской столицы фразой «нищета за немалые деньги». Он пожаловался, что вода в городских каналах смердит из-за помоев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В угрозах Трампа России видят заслугу его жены Мелании. О чем президент США говорит с первой леди?

    Умерла глава Верховного суда России

    Правоохранители пришли с обыском к вице-губернатору российского региона

    Россиянам назвали опасные места для сбора грибов

    Раскрыты подробности двух новых обвинений для экс-замглавы Минобороны

    В Армении потребовали завести уголовное дело против Пашиняна

    Иранские аятоллы ударились в национализм

    Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через одну страну

    Блогер побывал в Абхазии и описал отношение к русским фразой «наши деньги там ждут»

    Китай снизил закупки российского угля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости