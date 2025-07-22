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15:43, 22 июля 2025Культура

Гогунский назвал женщину врагом общества

Актер Виталий Гогунский назвал неудовлетворенную женщину врагом общества
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», вновь высказался о недопустимости плохого настроения у женщин. Об этом он рассказал в интервью каналу «Москва 24».

Артист дополнил свое скандальное заявление о том, что представительницам противоположного пола следует «идти в сад», если у них плохое настроение. По словам звезды «Универа», женщины в таком состоянии его пугают. Он добавил, что решит проблему своей избранницы, если такая возможность существует, а в ином случае девушке не нужно его отвлекать.

«Вы видели женщину, когда у нее плохое настроение? Неудовлетворенная женщина — это враг общества. Мне лучше на атомную войну пойти, чем женщина в плохом настроении», — подчеркнул Гогунский.

Ранее актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки в первом сезоне сериала «Универ», объяснила высказывания Гогунского его неумением правильно выражать свои мысли. «Если бы я не знала Виталика, я бы тоже сказала, что с человеком не все в порядке», — добавила артистка.

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