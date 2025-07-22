Кот президента Индонезии получил государственную охрану

Кот президента Индонезии стал фигурантом скандала из-за полицейского эскорта

В Индонезии разгорелся скандал вокруг кота президента, который получил официальную охрану. Об этом сообщает Malay Mail.

Как заявил заместитель госсекретаря Джури Ардианторо, поскольку Бобби является собственностью президента Прабово Субианто, он подпадает под официальные протоколы безопасности и имеет право на государственную защиту. «Дело не только в президенте, но и в том, что собственность президента также является ответственностью государства, которое должно ее охранять. Теперь я хочу спросить: кому принадлежит Бобби? Может ли государство его охранять? Конечно, может. Почему это должно вызывать протесты?» — сказал Ардианторо журналистам.

Поводом для скандала стало видео с котом Бобби, которого везли в коляске в сопровождении полицейского эскорта во время фестиваля «День общения любителей кошек» в Джакарте.

«Лучше охранять Бобби, чем бесполезных чиновников», — выступил в защиту животного один из пользователей соцсетей. Однако политолог Маде Суприатма назвал трату бюджетных средств на кота неоправданной. У аккаунта бывшего бездомного кота, которого индонезийский лидер подобрал девять лет назад, более миллиона подписчиков в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники приюта в штате Оклахома обнаружили, что бездомный кот таинственным образом попал в Северную Америку с другого континента. После проверки микрочипа кота выяснилось, что он был зарегистрирован в Великобритании.