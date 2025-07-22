Москалькова заявила о невыполненных обещаниях Украины по обмену

Москалькова заявила, что Украина не выполнила свои обещания по обмену

Украина не выполнила данные обещания по обмену гражданскими. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

По ее словам, в грядущий обмен жители Курской области, находящиеся на Украине, возвращены не будут.

«Работа, борьба за них продолжается. 30 человек. Пока те обещания, которые были высказаны украинской стороной, не выполнены», — сказала омбудсмен.

Ранее ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров России и Украины состоится в Стамбуле 24 июля. При этом президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с российской стороной в среду, 23 июля.