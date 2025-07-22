Москвичей предупредили о непогоде

МЧС: В столице ожидается гроза

В столице во вторник, 22 июля, ожидается дождь с грозой. Об ухудшении погоды сообщили в главном управлении МЧС по Москве в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Синоптики предупредили, что в городе ожидается дождь и возможна гроза. При грозе усиление ветра может достигать 15 метров в секунду.

В связи с опасной погодой москвичей призвали быть внимательными и острожными, особенно при управлении автомобилями. Водителям посоветовали парковать машины в безопасных местах, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

В понедельник, 21 июля, на столицу обрушился сильнейший ливень с грозой и порывистым ветром до 15 метров в секунду. Дождь затопил дороги, подземные переходы, усложнил работу транспорта и затопил машины.