Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 22 июля 2025Экономика

Названы цены на новый кроссовер «Москвич 8»

«Российская газета»: Стоимость кроссовера «Москвич 8» составит почти ₽3 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стоимость нового кроссовера «Москвич 8» составит почти три миллиона рублей. Цены на автомобиль со ссылкой на дилера называет «Российская газета».

Новые кроссоверы будут иметь передний привод и турбированный мотор объемом в 1,5 литра и мощностью 174 лошадиные силы. Они также оснащены 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Во всех комплектациях салон кроссовера семиместный.

Стоимость модели в комплектация «Бизнес» составит 2 980 000 рублей. В комплектация «Техно», где будут добавлены система кругового обзора на 360 градусов, независимый кондиционер для третьего ряда сидений, подсветка интерьера, электропривод багажника, а также системы контроля слепых зон, помощи при перестроении и предупреждения об опасном открытии дверей, обойдется уже в 3,21 миллиона.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды. Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды.Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
15 июля 2025

Самая дорогая 7 комплектация «Премиум» будет стоить 3,37 миллиона рублей. Эта версия оснащена адаптивным круиз-контролем, аудиосистемой с 12-ю динамиками, панорамной крышей, системой оповещения о покидании полосы и удержания в полосе, системой автоматического экстренного торможения и автоматического переключения с ближнего света на дальний и другими опциями.

Изначально представители автоконцерна «Москвич» сообщали, что продажи семейного кроссовера стартуют в конце 2024 года. Стоимость автомобиля при этом не раскрывалась, однако эксперты допускали, что она будет не ниже 2,5 миллиона рублей. Позднее в пресс-службе «Москвича» новой датой его выхода в продажу назвали февраль 2025 года.

Причинами задержки появления новинки в продаже ранее называли намерения «Москвича» сменить партнера и начать сборку автомобилей китайского концерна SAIC вместо моделей JAC. Источники сообщают, что сотрудничество с JAC будет прекращено из-за разногласий по поводу предоставления конструкторской документации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

    Польских депутатов захотели проверить на трезвость

    Полуголый россиянин бросался на машины на оживленном перекрестке и попал на видео

    Серябкина показала внешность с белыми волосами

    Освобождавшие населенный пункт с мирными жителями бойцы СВО раскрыли подробности боев

    Сосед Азербайджана отдал ему часть территории

    В детском саду в Китае захотели улучшить еду и отравили более сотни детей

    В швейцарских горах нашли походников-нацистов

    Развенчан миф о вреде глютена

    Управление кадровой службы правительства США начало масштабные сокращения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости