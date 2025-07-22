Названы цены на новый кроссовер «Москвич 8»

«Российская газета»: Стоимость кроссовера «Москвич 8» составит почти ₽3 млн

Стоимость нового кроссовера «Москвич 8» составит почти три миллиона рублей. Цены на автомобиль со ссылкой на дилера называет «Российская газета».

Новые кроссоверы будут иметь передний привод и турбированный мотор объемом в 1,5 литра и мощностью 174 лошадиные силы. Они также оснащены 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Во всех комплектациях салон кроссовера семиместный.

Стоимость модели в комплектация «Бизнес» составит 2 980 000 рублей. В комплектация «Техно», где будут добавлены система кругового обзора на 360 градусов, независимый кондиционер для третьего ряда сидений, подсветка интерьера, электропривод багажника, а также системы контроля слепых зон, помощи при перестроении и предупреждения об опасном открытии дверей, обойдется уже в 3,21 миллиона.

Самая дорогая 7 комплектация «Премиум» будет стоить 3,37 миллиона рублей. Эта версия оснащена адаптивным круиз-контролем, аудиосистемой с 12-ю динамиками, панорамной крышей, системой оповещения о покидании полосы и удержания в полосе, системой автоматического экстренного торможения и автоматического переключения с ближнего света на дальний и другими опциями.

Изначально представители автоконцерна «Москвич» сообщали, что продажи семейного кроссовера стартуют в конце 2024 года. Стоимость автомобиля при этом не раскрывалась, однако эксперты допускали, что она будет не ниже 2,5 миллиона рублей. Позднее в пресс-службе «Москвича» новой датой его выхода в продажу назвали февраль 2025 года.

Причинами задержки появления новинки в продаже ранее называли намерения «Москвича» сменить партнера и начать сборку автомобилей китайского концерна SAIC вместо моделей JAC. Источники сообщают, что сотрудничество с JAC будет прекращено из-за разногласий по поводу предоставления конструкторской документации.