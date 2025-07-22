Общая стоимость акций производителя Labubu превысила капитализацию «Газпрома»

Капитализация производителя Labubu оказалась на $3 млрд больше, чем у «Газпрома»

Общая стоимость акций компании Pop Mart, производителя игрушек Labubu, превысила капитализацию «Газпрома» на три с лишним миллиарда долларов. Об этом пишет интернет-газета «Бизнес Online».

Согласно информации, которую приводят журналисты, капитализация Pop Mart составляет сейчас около 42 миллиардов долларов, тогда как аналогичный показатель российского газового гиганта находится на уровне 38,77 миллиарда.

Как отмечает в своем комментарии эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак, история про сравнение капитализаций этих двух компаний находится «на грани абсурда», наглядно показывая необходимость перезапустить рост капитализации отечественного фондового рынка, который «едва ли не важнее, чем пересчет прибыльности очередной скважины».

В то время как производитель игрушек имеет значительную маржинальность бизнеса, умело работает с трендами и пользуется отсутствием геополитических рисков, инвесторы в случае с российской компанией имеют дело с холодным душем в виде регулярной отмены дивидендов, констатирует специалист.

В конце июня собрание акционеров «Газпрома» утвердило решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, в результате чего за последние четыре года выплаты акционерам проводились только по итогам первого полугодия 2022-го.

Впрочем, стоимость бумаг производителя кукол, изображающих веселую острозубую девочку-эльфа, также могут колебаться на фоне общественно-политических факторов. В прошлом месяце капитализация Pop Mart резко снизилась сразу на 4 миллиарда долларов, после того как компанию из-за продаж с использованием так называемых «слепых коробок» раскритиковала в КНР партийная пресса.