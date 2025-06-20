Владелец Labubu лишился миллиардов после критики со стороны издания Компартии Китая

SCMP: Владелец Labubu потерял $4 млрд стоимости после критики в «Жэньминь жибао»

Акции китайской Pop Mart, производителя мегапопулярных игрушек Labubu, подешевели почти на 9 процентов или 4 миллиарда долларов после критики со стороны издания ЦК Компартии КНР «Жэньминь жибао» (People's Daily), подсчитали журналисты South China Morning Post (SCMP).

В статье, не называя прямо компанию, раскритиковали бизнес-модель Pop Mart, упаковывающую кукол в «слепые коробки» (mystery boxes), из-за чего покупатель заранее не знает, какую именно фигурку получит, что побуждает коллекционеров к частым повторным покупкам для получения самых редких игрушек в то время как шансы найти действительно редкий и ценный экземпляр составляют менее двух процентов.

Издание предупредило о риске привыкания на фоне уязвимости детей из-за психологической незрелости и несформировавшегося самоконтроля, призвав ограничить соответствующие практики.

СМИ на этом фоне заключили, что публикация отражает точку зрения китайских властей, а бумаги Pop Mart начали дешеветь.

Ранее игрушки Лабубу, изображающие веселую острозубую девочку-эльфа, решили проверить в Роскачестве. Популярность кукол сейчас столь высока, что в Китае властям пришлось запретить местным банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами» в виде Лабубу, а на ПМЭФ-2025 заметили сувенирные куклы с лицами отечественных госдеятелей, в том числе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.