На ПМЭФ заметили куклу Лабубу с лицом Набиуллиной

На ПМЭФ показали кукол Лабубу с лицами политиков

Популярные игрушки Лабубу с лицами представителей российских властей представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Заметивший их на открывшемся в Санкт-Петербурге экономическом форуме корреспондент NEWS.ru, в частности, увидел куклу с изображением главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

У других кукол, сообщает он, лица Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева и других политиков. «Мне кажется, что получилось идеально», — цитирует издание показавшую их девушку.

По данным «Бриф 24», такие игрушки продемонстрировали в двух цветах, произошло это возле стенда Московской области.

Ранее игрушки Лабубу, изображающие веселую острозубую девочку-эльфа, решили проверить в Роскачестве. Популярность кукол по всему миру сейчас столь высока, что, например, в Китае властям пришлось запретить местным банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами» в виде Лабубу.