Мир помешался на Лабубу. Теперь молодежь их ворует, а мошенники используют в новой схеме обмана

Мир сошел с ума по Лабубу — игрушкам и статуэткам в виде монстров, которые захватили не только весь мир, но и Россию. Сначала куклы с устрашающим выражением лица заинтересовали звезд, но благодаря соцсетям их возжелали и модницы всех возрастов. Монстры становились все популярнее, их цена — выше, а вскоре Лабубу и вовсе начали массово воровать прямо на улице. На шумиху вокруг кукол обратили внимание и в Госдуме, а мошенники нашли способ обмануть любителей Лабубу. Почему причудливые игрушки стали так актуальны и чем это опасно — в материале «Ленты.ру».

Что такое Лабубу

Лабубу появились на полках магазинов еще шесть лет назад, а сам дизайн игрушки гонконгский художник Касинг Лунг разработал в 2015 году. На самом деле это героиня его иллюстрированной книги The Monsters: в комиксе были и другие персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки, и Пато, но только Лабубу стала всемирно известной.

По словам Лунга, дизайн игрушки вдохновлен эстетикой северной природы и скандинавскими мифами и сказками. Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка с заостренными ушами и зубастой улыбкой. Все они — девочки, которые живут в таинственном лесу и любят устраивать розыгрыши.

Иллюстратор Касинг Лунг Фото: @kasinglung

В сотрудничестве с китайской компанией Pop Mart, которая специализируется на гача-игрушках, Лунг представил целую коллекцию Лабубу.

Сначала игрушки заметила любительница обвесов на сумки, участница южнокорейской группы BLACKPINK Лиса. Вслед за ней певица Рианна украсила плюшевым брелоком сумку французского бренда Louis Vuitton. Позже Лабубу появились и на Неделе моды в Милане, когда модели бренда Pronounce дефилировали на показе в украшенных монстрами топах.

С эльфами замечали певицу Розэ, блогершу Аделайн Морин, актера Марио Морер, модель Амелию Хэмлин, актрису Арайю Харгейт и даже телезвезду Ким Кардашьян

Вскоре тренд на причудливые куклы дошел и до блогеров, которые принялись снимать распаковки «сюрприз-боксов» в погоне за миллионными просмотрами. По мнению критиков, на массовость Лабубу повлияла и мода на различные обвесы для сумок, которые дизайнеры популяризируют уже пару лет.

Где купить Лабубу?

Сначала Лабубу были доступны любому желающему: цена на эльфов варьируется в зависимости от коллекции, но базовая кукла доступна в официальных магазинах Pop Mart за 17 фунтов стерлингов (1800 рублей). На иностранных маркетплейсах их в среднем можно найти за 80 долларов (6338 рублей), а байеры, учитывая свою комиссию, продают игрушки примерно за 120 евро (10,8 тысячи рублей).

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

С популярностью Лабубу росла и их цена — в российских магазинах кукла представлена уже за 11 тысяч рублей. Из-за высокого спроса были случаи, когда ее привозили в Россию и за 50 тысяч рублей. А реплики трендовых кукол доступны на известных отечественных маркетплейсах в среднем за две тысячи рублей.

Лабубу начали воровать

Лабубу стали настолько популярны, что угнаться за ними, особенно за коллекционными моделями, стало почти невозможно. Испуганные владельцы кукол принялись активно защищать свое имущество: по данным страховой компании PassportCard, один из трех их клиентов точно планирует застраховать игрушку на время заграничных путешествий.

Я застраховала свою Лабубу для поездки в Европу, услышав массу историй о кражах. Их не так легко купить вновь, к тому же моя игрушка — это уже часть меня Оливия Бубалао 24-летняя владелица Лабубу

А в начале июня российская блогерша Анна Егорова пожаловалась на кражу коллекционной куклы Лабубу. Девушка рассказала, что ей попался брелок с редкой коричневой игрушкой. Она призналась, что по-настоящему полюбила куклу и наделила ее качествами живого существа. Но вскоре висевший на ее сумке брелок сорвали прямо на улице.

Ролики россиянки завирусились в сети и получили неоднозначную оценку от зрителей. Подписчики напомнили инфлюэнсеру, что это всего лишь брелок, и посчитали ситуацию недостойной такой бурной реакции. Однако нашлись и те, кто поддержал Егорову. А через несколько дней блогерша поделилась радостной новостью: ей вернули потерянную куклу.

Чем опасны Лабубу

Популярные брелоки оказались по-настоящему опасными: Лабубу не только воруют, но и используют их как средство обмана. Аналитики компании по борьбе с киберпреступностью F6 обнаружили Telegram-боты, в которых злоумышленники используют игрушки, чтобы украсть деньги и аккаунты россиян.

Фото: Katerina Elagina / Shutterstock / Fotodom

Согласно одной из мошеннических схем, пользователям предлагают купить игрушку, однако после перевода денег продавец исчезает. А в некоторых случаях игрушки могут разыгрывать через подписку на определенные Telegram-каналы, в которых может содержаться реклама других мошеннических схем.

Другая распространенная схема — участие в фейковом розыгрыше Лабубу или обещание подарка за отзыв или подписку на Telegram-каналы. Аналитики предупредили, что в этом случае мошенники просят пользователей ввести свои контактные данные и код подтверждения. Получив их, мошенники захватывают доступ к аккаунту жертвы.

Лабубу призвали запретить в России

К тому же Лабубу возмутили и российских чиновников. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что брелоки в России продаются с нарушениями: на них нет ни единого слова на русском, а также отсутствует необходимая маркировка. А сенатор Екатерина Алтабаева и вовсе предложила запретить продажу Лабубу в стране.

Игрушки, которые выглядят как монстры и не могут не вызвать у ребенка чувство страха, — психологически очень вредны. Эти куклы нужно внимательно анализировать: у нас есть ведомства, которые точно должны обратить на это внимание. Мне кажется, нужно сделать все для того, чтобы такие игрушки просто не продавались и не распространялись Екатерина Алтабаева зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре

Глава Росмолодежи Григорий Гуров, в свою очередь, предложил импортозаместить Лабубу. По мнению общественника, игрушка стала настолько популярной благодаря агрессивному маркетингу и искусственному дефициту. Поэтому он предложил заменить Лабубу на брелоки с российскими мультяшными персонажами.

«Предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку — и пусть добро всегда будет в тренде!» — подытожил он.