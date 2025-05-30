Россиянка пожаловалась на кражу игрушки Лабубу и столкнулась с насмешками в сети

Блогерша Анна Егорова пожаловалась на кражу куклы Лабубу и столкнулась с насмешками в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитает 9,8 тысячи подписчиков.

Россиянка записала ролик, в котором рассказала, что ей попался брелок с редкой коричневой игрушкой. Она призналась, что очень ее полюбила и наделила качествами живого существа. Однако через некоторое время инфлюэнсерша лишилась Лабубу. По ее словам, брелок, который висел у нее на сумке, сорвали.

Девушка поделилась своими переживаниями с подписчиками, но многие из них отреагировали на это негативно. «Если вы понимаете, что у вас на сумке висит дорогой брелок, то почему оставляете ее без присмотра?», «Эти Лабуду угар какой-то», «Кто-нибудь объяснит мне прикол с Лабубу?», «Это же просто брелок!», «Вам сколько лет? Какие живые качества у игрушки...», «Это не стоит истерики», — высказывались они в комментариях под видео.

Ранее сенатор Российской Федерации, зампреда комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева предложила запретить продажу Лабубу.