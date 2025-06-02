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14:42, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с игрушками Лабубу

Мошенники используют игрушки Лабубу для кражи денег и Telegram-аккаунтов россиян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием игрушек Лабубу. На это обратили внимание аналитики компании по борьбе с киберпреступностью F6, отмечается в Telegram-канале компании.

По словам экспертов, они обнаружили Telegram-боты, в которых злоумышленники используют игрушки Лабубу, чтобы украсть деньги и аккаунты россиян. Согласно одной из схем мошенников, пользователям предлагают купить игрушку, однако после перевода денег продавец исчезает.

Другая популярная схема — участие в фейковом розыгрыше Лабубу или обещание подарка за отзыв или подписку на Telegram-каналы. Аналитики предупредили, что в этом случае мошенники просят пользователей ввести свои контактные данные и код подтверждения. Получив их, мошенники захватывают доступ к аккаунту жертвы. А в некоторых случаях игрушки могут разыгрывать через подписку на определенные Telegram-каналы, в которых может содержаться реклама других мошеннических схем.

Ранее эксперт в IT-инфраструктуре, Senior Systems Administrator Иван Дегтярев предупредил россиян о новой схеме кражи денег с карт. Он отметил, что один из стремительно развивающихся трендов — мошенничество через ботов в мессенджерах.

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