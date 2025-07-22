Описаны последствия принятия «прекрасного билля» Трампа для экономики США

Конгресс: «Прекрасный билль» Трампа увеличит дефицит бюджета США на $3,4 трлн

Принятие «прекрасного билля» президента США Дональда Трампа увеличит дефицит бюджета страны на 3,4 триллиона долларов. Последствия принятия документа описали в управлении Конгресса США по бюджету.

Соответствующий проект был принят нижней палатой Конгресса США 22 мая 2025 года. Документ содержит инициативы по продлению и расширению налоговых льгот, увеличению потолка госдолга, повышению ряда социальных вычетов, повышению трат на оборону и миграционный контроль. При этом он устанавливает сокращение ряда социальных расходов, в частности по программе Medicaid. По данным аналитиков, предлагаемый Трампом законопроект увеличит дефицит бюджета Соединенных Штатов в ближайшие девять лет.

«Увеличение дефицита, по оценкам, обусловлено сокращением прямых расходов на 1,1 триллиона долларов США и снижением доходов на 4,5 триллиона долларов США», — отмечают они.

«Прекрасный билль» мог стать причиной ссоры между Трампом и его бывшим советником, главой Tesla Илоном Маском. Бизнесмен раскритиковал проект госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него.

«Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — заявил Маск.

По словам главы Белого дома, миллиардер знал о содержимом этого законопроекта лучше, чем кто-либо другой, а претензии к нему у предпринимателя возникли лишь после того, как тот узнал о пункте, предполагавшем сокращение льгот для производителей электромобилей.

