Орбан ответил на угрозы Зеленского

Премьер Орбан: Зеленский не может угрозами запугать Венгрию

Украинский лидер Владимир Зеленский не может запугать Венгрию своими угрозами. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова приводит представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский в очередной раз пригрозил Венгрии. Мы относимся к этому серьезно, но мы не боимся Владимира Зеленского... Мы должны стоять на своем. От этого зависит будущее Венгрии», — заявил Орбан.

Премьер страны предупредил, что до тех пор, пока он защищает интересы Венгрии, венгерские деньги или суверенитет не будут переданы Украине.

«Об их членстве в ЕС или финансовой поддержке не может быть и речи», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы Владимира Зеленского не заставят Венгрию поддержать прием Украины в Европейский союз.