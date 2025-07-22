Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 22 июля 2025Путешествия

Пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы и помял двигатель

Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетной полосы в Мумбаи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amit Dave / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Air India выкатился за пределы полосы во время посадки. Об этом сообщает информационный сайт Flightglobal.

Авиаинцидент произошел в понедельник, 21 июля, в аэропорту Индии. Самолет Airbus A320neo с пассажирами на борту выполнял рейс AI2744 по маршруту Кочи — Мумбаи и совершил неудачную посадку в гавани назначения. В условиях сильного дождя он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и помял двигатель.

Материалы по теме:
Один человек чудом выжил в авиакатастрофе в Индии. Кто он и в каком состоянии?
Один человек чудом выжил в авиакатастрофе в Индии.Кто он и в каком состоянии?
12 июня 2025
В Индии пассажирский самолет рухнул на дом, погибли сотни человек. Кадры с места катастрофы
В Индии пассажирский самолет рухнул на дом, погибли сотни человек.Кадры с места катастрофы
12 июня 2025

На опубликованных снимках в Telegram-канале AviaNews видны вмятины на правом двигателе Аirbus. Повреждения также появились на крыле, а корпус самолета был испачкан в траве.

По сообщению авиаперевозчика, самолет самостоятельно зарулил к гейту. Все пассажиры и члены экипажа благополучно покинули борт. Воздушное судно отстранили от полетов и отправили на техосмотр.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе авиакомпании Air India в Индии сообщил, что вынужден сталкиваться с трудностями каждый день. Ему приходится переживать трагические события каждую ночь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

    Польских депутатов захотели проверить на трезвость

    Полуголый россиянин бросался на машины на оживленном перекрестке и попал на видео

    Серябкина показала внешность с белыми волосами

    Освобождавшие населенный пункт с мирными жителями бойцы СВО раскрыли подробности боев

    Сосед Азербайджана отдал ему часть территории

    В детском саду в Китае захотели улучшить еду и отравили более сотни детей

    В швейцарских горах нашли походников-нацистов

    Развенчан миф о вреде глютена

    Управление кадровой службы правительства США начало масштабные сокращения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости