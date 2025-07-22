Пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы и помял двигатель

Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетной полосы в Мумбаи

Пассажирский самолет авиакомпании Air India выкатился за пределы полосы во время посадки. Об этом сообщает информационный сайт Flightglobal.

Авиаинцидент произошел в понедельник, 21 июля, в аэропорту Индии. Самолет Airbus A320neo с пассажирами на борту выполнял рейс AI2744 по маршруту Кочи — Мумбаи и совершил неудачную посадку в гавани назначения. В условиях сильного дождя он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и помял двигатель.

На опубликованных снимках в Telegram-канале AviaNews видны вмятины на правом двигателе Аirbus. Повреждения также появились на крыле, а корпус самолета был испачкан в траве.

По сообщению авиаперевозчика, самолет самостоятельно зарулил к гейту. Все пассажиры и члены экипажа благополучно покинули борт. Воздушное судно отстранили от полетов и отправили на техосмотр.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе авиакомпании Air India в Индии сообщил, что вынужден сталкиваться с трудностями каждый день. Ему приходится переживать трагические события каждую ночь.

