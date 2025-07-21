Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии столкнулся с ежедневными кошмарами

Metro: Единственный выживший в авиакатастрофе с лайнером Air India видит кошмары

Единственный выживший в авиакатастрофе с пассажирским лайнером авиакомпании Air India в Индии столкнулся с ежедневными кошмарами. Об этом пишет издание Metro.

Член семьи 40-летнего Вишваша Кумара Рамеша, Крунал Кешаве из Лестера, рассказал журналистам, что трагедия сильно повлияла на его родственника. По его словам, Рамеш не может спать по ночам и видит ужасные события того дня.

«Когда он спит, ему снится, что он в самолете», — признался собеседник издания.

Кешаве добавил, что его родственник остался в Индии с женой и сыном, которые поддерживают его в попытках вернуться к нормальной жизни. Рамеш редко выходит из дома и проводит все время с семьей.

Как сообщает источник, мужчина, сидевший на месте 11A у окна, выпрыгнул из горящего самолета за несколько минут до взрыва. Остальные пассажиры, включая брата Рамеша Аджая, не выжили.

Самолет Boeing 787 авиакомпании Air India потерпел крушение в Ахмадабаде 12 июня после вылета в Лондон. Позже специалисты выяснили, что авиакатастрофа произошла вскоре после отключения подачи топлива в двигатели.

