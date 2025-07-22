Подрабатывающих россиян подсчитали

Lеvel Group: В России подрабатывает каждый пятый гражданин

В одном или двух местах подрабатывает 21 процент жителей России. Это показал опрос, проведенный Level Group. Его результаты опубликовала «Газета.Ru».

Кроме того, еще 33 процента собираются обзавестись подработкой и уже находятся в поисках подходящего места.

Опрос также показал, что в 33 процентах случаев россияне подрабатывают в продажах и на маркетплейсах. Кроме того, 32 процента получают дополнительный доход, оказывая репетиторские услуги, а также выступая в качестве бьюти-мастера или ремонтника. Еще 14 процентов трудятся курьерами и таксистами. В семи процентах случаев выбирается онлайн-фриланс, предполагающий работу с текстами, а также в сегменте IT или дизайна.

Отмечается, что среди тех россиян, которые выплачивают ипотечный кредит, подработку берет каждый второй (48 процентов). У 38 процентов до трети суммарного дохода от основного и дополнительного места работы приходится тратить на ежемесячные платежи по ипотеке. Каждый третий житель РФ отдает до 40 процентов от всего дохода, а каждый четвертый — до 20 процентов.

Результаты другого опроса показали, что почти 40 процентов россиян собираются подрабатывать в сфере ретейла, после того как выйдут на пенсию.