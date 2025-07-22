В ДНР погиб командир штурмовой бригады Нацполиции Украины Максим Казбан

В Донецкой народной республике (ДНР) в ДТП погиб командир объединенной штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины Максим Казбан. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее российские войска ударили фугасными авиабомбами по пункту временного размещения объединенной штурмовой бригады «Лють» в селе Константиновка в ДНР. Тогда в результате удара были уничтожены и ранены несколько десятков бойцов ВСУ.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе российской армии по академии Нацгвардии Украины в Харькове. По его словам, среди попавших под удар были офицеры батальона «Лють» и представители стран НАТО.