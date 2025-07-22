Минфин сообщил о господдержке для «Силы Сибири»

Угольные компании «Северный Кузбасс» и «Сила Сибири» добились долговых каникул

Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей одобрила помощь двум угольным компаниям из Кемеровской области — «Северный Кузбасс» и «Сила Сибири». Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

Обе они получили возможность реструктурировать задолженность перед кредиторами и право на долговые каникулы, то есть отсрочку налоговых платежей и страховых взносов.

Отдельно «Силе Сибири» предоставят логистическую субсидию за счет средств федерального бюджета после того, как власти сформируют соответствующий механизм. Предполагается, что прямая поддержка позволит компании исключить образовавшийся кассовый разрыв.

На прошлой неделе в Минфине сообщили, что поддержку от подкомиссии, то есть субсидии, реструктуризацию задолженностей и отсрочки по кредитам, получили уже семь угольных предприятий, оказавшиеся в сложном положении. На тот момент на рассмотрении находились еще пять компаний, а 40 — готовили обращения.

Тогда же проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли» за авторством финансового ведомства внесен на рассмотрение в правительство. По предварительной оценке, совокупные предлагаемые меры поддержки обойдутся бюджету в 63 миллиарда рублей.

Ранее замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов признал, что ситуация в угольной отрасли России ухудшается с каждым месяцем, так что к середине лета закрыты или находится на грани закрытия 51 предприятие. За первые пять месяцев общие убытки отрасли составили уже 128,6 миллиарда рублей, что сравнимо с потерями за весь 2024 год.