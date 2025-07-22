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18:44, 22 июля 2025Экономика

Россиян предупредили об активности мошенников при покупке автомобиля за рубежом

ФТС сообщила о росте числа случаев обмана при покупке автомобиля за границей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nick Carey / Reuters

Российских граждан, желающих приобрести иностранный автомобиль за рубежом через третьих лиц, стали чаще обманывать мошенники. Об этом в своем Telegram-канале предупредила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Речь идет о случаях, когда покупатели пытаются существенно сэкономить на приобретении машины и связываются с перекупщиками, которые обещают заплатить за нее и перевезти через границу.

В ответ на этот запрос преступники активно регистрируют на подставных лиц фиктивное юрлицо или покупают фирму с хорошей налоговой историей, которая оказывает услуги по ввозу транспортных средств. Основным видом деятельности заявляются услуги по подбору, ввозу в страну и таможенному оформлению транспортных средств, но предлагаемые цены значительно ниже рыночных.

После заключения договора жертве предлагают выбрать автомобиль из продающихся на иностранных площадках, а потом — оплатить его полную стоимость, таможенную пошлину и даже утилизационный сбор. Когда деньги получены, «доставщики» перестают выходить на связь.

В пресс-службе ФТС подчеркнули, что уникальные схемы снижения пошлин означают нарушение закона, а все платежи гражданин должен уплачивать самостоятельно по официальным реквизитам таможенных органов.

Рост популярности покупки автомобиля на иностранных площадках через посредников связан с подорожанием техники на внутреннем рынке. Последнее обстоятельство объясняется ростом пошлин и сборов, особенно утилизационного сбора. По оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД), на них приходится до 40 процентов стоимости китайского автомобиля, так что в России он обходится в три раза дороже, чем на месте производства. Такая политика проводится для защиты отечественных производителей от конкуренции.

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