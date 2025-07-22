Пропавшую собаку нашли спустя восемь лет в общественном туалете

В США собака сбежала во время урагана и нашлась в общественном туалете

В штате Техас, США, семья воссоединилась с собакой по кличке Блю, пропавшей в 2017 году во время урагана Харви. Об этом пишет People.

Ураган разрушил забор вокруг дома владельцев Блю, и та смогла сбежать. Тогда собаке было всего два года, и семья уже не надеялась на ее возвращение. Однако спустя восемь лет неравнодушный прохожий нашел Блю в общественном туалете в 438 километрах от ее дома. Он привел ее к ветеринару, и те связались с ее хозяевами благодаря микрочипу.

Чтобы семье не пришлось так долго ехать за собакой, нашедший ее прохожий договорился встретиться с ними посередине пути. Хозяйка Блю призналась, что во время встречи ее переполняли эмоции. Она обняла найденную собаку и благополучно вернулась с ней домой.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Луизиана Дебби Ла Флер воссоединилась с любимой собакой спустя пять лет разлуки. Та сбежала во время урагана и долго бродяжничала, пока ее не подобрали в студенческом общежитии, расположенном в соседнем штате.

