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12:44, 22 июля 2025Россия

Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде в Австралии

Путин поздравил школьников РФ с победой на математической олимпиаде в Австралии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на 66-й Международной математической олимпиаде в Саншайн-Косте (Австралия). Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ребята отлично выступили на мероприятии, проводимом в дистанционном формате. Он также указал, что в напряженной борьбе среди школьников из 100 стран мира россияне продемонстрировали командную сплоченность и подтвердили сильные позиции отечественной математической школы.

«Этот яркий успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья (...) Желаю вам новых успехов. Молодцы!» — говорится в поздравлении.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Австралии. Пять человек были удостоены золотых медалей, еще один — серебряной.

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