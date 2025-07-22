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09:02, 22 июля 2025Россия

Пять человек пострадали в ДТП на российской трассе

МВД: Пять человек пострадали в ДТП в Прибайкальском районе Бурятии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Полиция Бурятии»

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД России в Telegram-канале.

По данным ведомства, в 1,5 километрах от поселка Старое Татаурово произошло столкновение автомобилей Subaru под управлением 45-летнего водителя и «Газели», под управлением 41-летнего водителя.

Помощь медиков понадобилась пяти пассажирам иномарки, в том числе несовершеннолетнему. Сотрудники ГИБДД начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Якутии жертвами аварии с вахтовиками стали 13 человек.

Автобус с рабочими рухнул в обрыв с высоты 25 метров в Якутии в ночь на 21 июля. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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