Пять человек пострадали в ДТП на российской трассе

МВД: Пять человек пострадали в ДТП в Прибайкальском районе Бурятии

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД России в Telegram-канале.

По данным ведомства, в 1,5 километрах от поселка Старое Татаурово произошло столкновение автомобилей Subaru под управлением 45-летнего водителя и «Газели», под управлением 41-летнего водителя.

Помощь медиков понадобилась пяти пассажирам иномарки, в том числе несовершеннолетнему. Сотрудники ГИБДД начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Якутии жертвами аварии с вахтовиками стали 13 человек.

Автобус с рабочими рухнул в обрыв с высоты 25 метров в Якутии в ночь на 21 июля. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.