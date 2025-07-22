Раскрыты детали смертельной аварии с участием руководящего чиновника российского региона

СК: Женщина умерла после ДТП с участием и.о. зампреда правительства Забайкалья

Из-за смертельного ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). По данным следствия, 21 июля около 23:00 на федеральной дороге Иркутск — Чита водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Находящаяся в ее салоне женщина 1978 года рождения была госпитализирована, однако врачи не смогли ее спасти.

Гончаров, управлявший Mercedes-Benz, рассказал, что ДТП произошло из-за плохого состояния дорожного покрытия. Его машина наехала на неровности, и ее выбросило на встречную полосу. В результате автомобиль потерял управление. «Ответственности с себя не снимаю», — написал чиновник. Он выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

По неофициальным данным, в аварии пострадали шесть человек.

Зампред правительства российского региона возвращался в Читу с Байкала, вместе с ним в машине были жена и две дочери.